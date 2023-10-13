Гутерриш назвал эвакуацию палестинцев из сектора Газа опасной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 13 октября заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в ряде случаев невозможна.

«Перемещение более 1 млн человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья, крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно», — сказал он журналистам перед началом закрытого заседания Совета Безопасности ООН.

Также он указал, что взаимный обмен ударами на границе Ливана и Израиля необходимо прекратить, чтобы предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот день Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

В свою очередь, представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. По его словам, данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников ООН и тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях организации, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.

Тогда же армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Матула на севере страны у границы с Ливаном, где, по сообщению ЦАХАЛ, уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.