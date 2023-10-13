Армия Израиля рассказала о рейдах по поиску заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала подробности о проведенных за сутки на территории сектора Газа рейдах для снижения террористической угрозы и обнаружения заложников. Ее сообщение было опубликовано вечером 13 октября в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

В нем говорится, что в рамках данных рейдов израильские военнослужащие занимались сбором указывающих на местонахождение заложников улик, а также уничтожением террористических ячеек и инфраструктуры.

Также отмечается, что ВВС Израиля продолжили наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа и пусковым установкам противотанковых ракет, которые ранее атаковали израильские силы.

Ранее в этот день Fox News со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщил, что израильские танковые и пехотные подразделения вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.