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Белый дом запросит у конгресса новый пакет помощи Киеву

Кирби: Белый дом просит конгресс о помощи Украине, указывая на «серьезность ситуации»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Julia Nikhinson
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Администрация Белого дома запросит у конгресса США выделение Киеву нового крупного пакета финансовой помощи, указывая на «серьезность ситуации» на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 13 октября, на онлайн-брифинге для журналистов.

«Могу сказать, что совет национальной безопасности проводит брифинги с ключевыми лидерами на [Капитолийском] холме по вопросу об этой ситуации, серьезности этой ситуации в Израиле и на Украине. Речь идет о части нашего регулярного взаимодействия с членами конгресса», — заявил Кирби.

Он отметил, что администрация Белого дома намеревается отправить официальный запрос в конгресс на выделение Украине и Израилю дополнительных крупных пакетов помощи на следующей неделе.

«Мы попытаемся продвинуть этот вопрос на следующей неделе или около того», — заявил Кирби.

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11 октября газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с «отчаянным обращением». Отмечалось, что украинский лидер стремился связать оба конфликта. По его словам, разногласия в альянсе помогут России, которая якобы рассчитывает на «разделение поддержки» западными странами Израиля и Украины.

В ответ на обращение Зеленского министр обороны США Ллойд Остин заявил о способности западных стран поддерживать обе страны одновременно. Отмечалось также, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако страны НАТО всё больше заняты ситуацией на Ближнем Востоке, а их внимание отвлечено не только ситуацией в Израиле.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан израильской стороне, США не будут это делать 50 на 50.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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