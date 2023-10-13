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Bloomberg назвало экономические последствия конфликта Израиля и ХАМАС

Bloomberg: расширение конфликта Израиля с ХАМАС может привести мир к рецессии
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Палестино-израильский конфликт может подорвать мировую экономику, а также ввергнуть ее в рецессию в случае вовлечения в боевые действия большего числа государств. Об этом 13 октября написало агентство Bloomberg.

Его аналитики называют данный риск реальным, отмечая, что к вооруженному противостоянию могут присоединиться поддерживающие ХАМАС ополченцы из Сирии и Ливана, а более резкая эскалация способна привести Израиль к прямому конфликту с Ираном.

По данным агентства, в таком случае цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель и привести к глобальной рецессии, которая лишит мировую экономику приблизительно $1 трлн.

Как и случае с арабо-израильской войной 1973 года, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать потрясения по всему миру, поскольку регион является важнейшим поставщиком энергии и ключевым судоходным коридором, подчеркивают авторы. По их оценке, все потенциальные последствия будут зависеть от дальнейшего развития палестино-израильского конфликта в ближайшие недели или месяцы, в связи с чем приводятся три возможных сценария.

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В первом из них конфликт не выйдет за пределы противостояния Израиля и Палестины, а нефть подорожает на $3—4 за баррель, что почти не отразится на мировой экономике, считают в Bloomberg. В рамках второго палестино-израильский конфликт станет прокси-войной с участием Ливана и Сирии, а также, вероятно, Египта и Туниса. В таком случае темпы роста международной экономики замедлятся до 2,4%.

Взлет стоимости нефти до $150 за баррель аналитики считают частью третьего, маловероятного сценария. В случае его реализации также прогнозируются прямая война Израиля с Ираном, начало масштабной рецессии и ускорение инфляции до 6,7%. В этом случае у президента США Джо Байдена возникнут сложности с переизбранием на второй срок из-за высоких цен на бензин, считают обозреватели.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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