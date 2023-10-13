Politico сообщила о неизбежности наземной операции Израиля в секторе Газа

Наземная операция Израиля в секторе Газа неизбежна и может начаться в ближайшие часы или дни. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили Politico два израильских чиновника.

Несмотря на мобилизацию 300 тыс. резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и призыв эвакуировать 1,1 млн человек из северной части сектора Газа, официальные лица в Иерусалиме и ЦАХАЛ не подтвердили информацию о подготовке к наземной операции.

Однако израильские чиновники на условиях анонимности сообщили Politico, что указ об эвакуации был издан, чтобы минимизировать потери среди палестинцев в ходе операции. По их словам, короткий промежуток времени для эвакуации был необходим для того, чтобы у палестинского движения ХАМАС не было много времени на подготовку.

Представители израильского правительства и ЦАХАЛ не стали комментировать свои военные планы, однако не опровергли информацию о подготовке операции.

«Когда Израиль в последний раз вторгся в сектор Газа в 2014 году, были убиты 2200 палестинцев, большинство из которых были гражданскими лицами. В ходе боевых действий также погибли более 70 израильтян, большинство из которых — солдаты», — напомнило издание.

Ранее в этот день стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о выселении 1,1 млн жителей из сектора Газа является нарушением прав человека. Дипломат подчеркнул, что насилие и бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.