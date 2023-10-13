Задержан мэр города Новочебоксарска в Чувашии

В Чувашии правоохранители задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Об этом 13 октября сообщил источник «Известий».

Собеседник издания поделился, что чиновник доставлен в Следственный комитет.

Источник отметил, что мэр был задержан в рамках расследования, связанного с нарушением государственной программы «Формирование городской среды».

В региональной прокуратуре «Известиям» сообщили, что в отношении Пулатова ранее была организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

«Я могу подтвердить тот факт, что дело возбуждено в отношении него сегодня по материалам прокуратуры Чувашии», — заявил старший помощник прокурора Чувашской Республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Он также отметил, что мера пресечения Пулатову не избрана.

Ранее, 2 октября, в Дагестане задержали главу города Кизилюрт Магомеда Магомедова. Позже он был доставлен в Москву. Басманный районный суд столицы арестовал его на два месяца по обвинению в растрате в особо крупном размере.

Отмечалось, что чиновник с 2012-го по 2021 год возглавлял министерство физической культуры и спорта республики, затем он занял пост мэра города Кизилюрт. За время работы Магомедова на посту министра у казначейства и Счетной палаты России неоднократно возникали вопросы к его ведомству.

Кроме того, правоохранители выявили связь Магомедова с лидером бандподполья Дагестана Ибрагима Гаджидадаева, ликвидированного силовиками в 2013 году в Махачкале.