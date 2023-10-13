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Посол Израиля в РФ сообщил о применении ХАМАС ракет дальнего действия

Посол Бен Цви: ХАМАС при атаках на Израиль применяет ракеты дальнего действия
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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ХАМАС при ударах из сектора Газа по северной части Израиля использует ракеты дальнего действия. Об этом 13 октября сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Стреляли буквально сейчас ракеты из сектора Газа по северу страны. То есть ракеты дальнего действия. К счастью, нам удается их сбивать», — цитирует его ТАСС.

Что касается освобождения захваченных ХАМАС заложников, то пока эти усилия не увенчались успехом, отметил дипломат.

«Пока нет никаких результатов, к сожалению. Мы даже не знаем, сколько заложников, в каком они состоянии. Сколько раненых, сколько женщин, детей, сколько людей других национальностей. ХАМАС обещало, что опубликует какой-то список. Ничего такого они, конечно, не сделали», — добавил Бен Цви.

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Ранее в этот день группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, сообщила, что по штабу северного военного округа Израиля был нанесен ракетный удар. В этот же день в ХАМАС заявили о запуске 50 ракет по городу Сдероту на юге Израиля, а также сообщили о бомбардировке аэропорта «Бен-Гурион» и города Ашкелон.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая подземные террористические тоннели, военные комплексы, блокпосты и резиденции высокопоставленных боевиков.

Как заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, Израиль может надолго застрять в секторе Газа, если начнет в нем наземную операцию против боевиков ХАМАС. Кнайсль отметила, что операция в Газе может спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта. По ее мнению, в результате может открыться один или два фронта.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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