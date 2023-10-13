Стадо кабанов заметили на дороге в Ленобласти

Стадо диких кабанов заметили на дороге в поселке городского типа Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Дороги ЛО».

«Здесь можно уже не считать Пумб. Сейчас ребят из хрю-патруля просто много, и все чешут куда-то по делам аккурат по дороге», — сказано в сообщении, цитату приводит телеканал «78».

В связи с происходящим автомобилистов призвали быть внимательными за рулем. Также специалисты советуют не подкармливать кабанов, поскольку они быстро к этому привыкают и приходят за добавкой.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что автомобиль Lada Granta насмерть сбил кабана у села Красный Яр в Черемшанском районе Татарстана. Труп животного обнаружили на обочине.