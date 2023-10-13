Более 1,3 т желудей собрали в Орловской области
Более 1,3 т желудей собрали в Орловской области в рамках региональной акции «Собери желуди – сохрани лес» и национального проекта «Экология». Об этом сообщает InfoOrel.ru в пятницу, 13 октября.
Желающие принять участие в сборе семян дуба могут собрать желуди во время прогулок по лесу, парку или скверу и передать их в ближайшее лесничество. Акция продлится до 16 октября 2023 года.
К проекту уже подключились все подведомственные управления лесами организации, образовательные учреждения и граждане, проживающие вблизи лесов. Пробы собранных семян отправляются в Филиал ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Тульской области», где им дадут оценку качества.
В 2023 году из-за майских заморозков наблюдается дефицит желудей. Собранные семена заложат основу будущих орловских лесов. В случае их приживаемости регион будет обеспечен новым посадочным материалом уже через два года. Необходимое количество желудей для лесовосстановления составляет более 2 т.
Ранее сообщалось, что осенью в Орловской области высадят почти 7 тыс. деревьев. Для высадки лесных и садовых деревьев подобрано 18 участков на площади 10,2 га.