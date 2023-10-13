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ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к британским гаубицам

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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) свели к минимуму использование гаубицы L119 производства Великобритании в связи с нехваткой к ним боеприпасов, сообщает в пятницу, 13 октября, The Daily Telegraph со ссылкой на заявления артиллеристов ВСУ.

«Поставленные на Украину британские артиллерийские орудия замолкают на поле боя из-за нехватки к ним боеприпасов», — говорится в сообщении.

Издание пообщалось с военнослужащим из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным Мирон. По его словам, подразделению ранее было передано 36 британских гаубиц, однако за неделю из L119 было выпущено всего пять снарядов.

«Мы скоро перейдем на лук и стрелы», — передает газета слова Мирона.

Кроме того, военнослужащие десантно-штурмовой бригады сообщили The Telegraph, что им пришлось перейти на использование орудий советского производства, в том числе на 85-мм дивизионные пушки Д-44, которые были приняты на вооружение в СССР в 1946 году.

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7 октября обозреватель South China Morning Post Самид Баша сообщил, что в ВСУ всё чаще наблюдаются случаи дезертирства. В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков обозреватель назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.

3 октября The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного офицера Великобритании сообщила, что королевство больше не будет поставлять Украине средства ПВО и артиллерийские боеприпасы по причине истощения собственных запасов. Собеседник газеты при это выразил надежду, что другие страны НАТО смогут взять на себя больше обязательств по снабжению Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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