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Небензя: украинское контрнаступление закончено, наступают войска России

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Российские военные несколько дней назад перешли к активным боевым действиям на линии фронта, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончено. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 13 октября, на заседании Совета безопасности всемирной организации.

«Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. <…> украинский «контрнаступ» можно уже формально считать законченным», — заметил Небензя.

Он добавил, что ценой этого «контранступа» стали десятки тысяч мобилизованных Киевом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать. По его словам, повезло тем украинским военнослужащим, которые нашли возможность сдаться в плен и поэтому остались в живых.

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Днем ранее, 12 октября, экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что у войск Украины заканчиваются люди и вооружение, контрнаступление остановилось, а российские военные скоро они возьмут в котел украинских военных. Он выразил мнение, что конфликт закончится для Киева крахом.

Тогда же заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк указал на то, что в зимний период Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, уйдут в глухую оборону. Он добавил, что ни о каких наступательных действиях речи идти не будет.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации и все поставленные задачи будут реализованы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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