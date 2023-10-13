Вандалы изрисовали два исторических дома в центре Петербурга
Неизвестные вандалы нанесли граффити на два исторических здания на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По информации телеканала «78», рисунки появились на Доме Сагалова и Доме меблированных комнат Андреевой. Предположительно, хулиганы забрались на крыши соседних домов, чтобы дотянуться до стены повыше.
По оценкам специалистов из ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района», ремонт фасадов обойдется минимум в 35 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия, отмечает ИА FlashNord. Прокуратура направила в полицию документы для решения об уголовном преследовании.
Ранее в октябре сообщалось, что личность граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, может быть скоро раскрыта из-за судебного процесса по делу о клевете. Иск подал предприниматель Эндрю Галлагер.