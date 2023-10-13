Рекламу апартаментов под видом жилья запретят в России

В России хотят запретить рекламу апартаментов под видом жилья. В Госдуме подготовили соответствующий законопроект, сообщает телеканал «Известия». Апартаменты до сих пор имеют статус нежилого помещения. Там нельзя получить прописку, такие объекты облагаются более высоким налогом на недвижимость, и коммунальные услуги стоят дороже. При этом апартаменты стоят дешевле квартир на 15–30%. Недобросовестные продавцы скрывают назначения объектов. Тем самым покупателей апартаментов застройщики могут ввести в заблуждение. Также стоит отметить, что в отношении проживающих в таких объектах граждан не ведется миграционный учет. Кроме того, стандарты строительства жилых и нежилых объектов отличаются. Также в отношении апартаментов не действует «закон о тишине». Поэтому депутаты предлагают штрафовать нарушителей на 500 тыс. рублей за доказанный случай недобросовестной рекламы.

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