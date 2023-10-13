Молодежная сборная РФ по футболу обыграла Бразилию в товарищеском матче

Молодежная футбольная сборная в пятницу, 13 октября, обыграла бразильскую команду «Палмейрас» в товарищеском матче со счетом 3:1. Игра состоялась в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора в Бразилии.

Счет на 14-й минуте матча открыл нападающий футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Александр Кокшаров. На 19-й минуте полузащитник бразильцев сравнял счет.

Еще два мяча в ворота противника отправили Дмитрий Кучугура (на 75-й минуте игры) и Игорь Дмитриев, забивший гол уже в добавленное время.

На 87-й минуте команды устроили массовую потасовку на поле, после чего арбитр удалил с поля россиянина Илью Родионова и бразильца Хосе Педро Жуниора.

В следующем матче молодежная сборная России встретится с юношеской командой «Сантос» 14 октября. Еще один матч предстоит 16 октября с «Сан-Паулу».

12 октября сборная РФ по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Мяч на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов. Для нападающего московского клуба ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Результат матча между российской и камерунской сборными будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Предыдущий рейтинг ФИФА был опубликован 21 сентября. В нем россияне занимают 39-ю строчку, команда Камеруна находится на 41-й позиции.