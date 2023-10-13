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Путин прокомментировал судьбу вернувшегося в Россию Фридмана

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Человек имеет право выбора подходящего для себя места жительства, однако каждый должен отвечать за нарушение действующих в России законов, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана.

«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех: людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

По мнению президента, в данном выборе нет ничего аморального, поскольку судьба возвращающегося в Россию зависит от его поведения. При этом в случае нарушения российского законодательства ответ потребуется нести вне зависимости от нахождения на территории РФ или за границей, подчеркнул Путин.

Он также указал на разницу между нарушением закона и морально-этических норм в отношении своей родины. Если по мнению большинства граждан человек вел себя аморально в отношении России, то обязательно это почувствует по возвращении, отметил российский лидер.

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Ранее, 11 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное возвращение в Россию релокантов не требует каких-либо комментариев. По его словам, кто-то из них нужен стране, а кто-то нет, однако возвращение в страну уехавших ранее граждан является нормальный процессом для всех стран и наций.

Ранее в этот день депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев высказал мнение, что все российские звезды и миллиардеры в скором времени вернутся в страну, потому что в «Европе и Израиле они никому не нужны». Он привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который недавно вернулся в РФ, «наконец-то поняв, что дома лучше». Однако, по словам депутата, Фридман сделал это поздно, судя по бурной реакции общественности и СМИ. Он также напомнил, что против Фридмана на Украине завели уголовное дело, в рамках которого его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации.

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12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) президент России Владимир Путин отметил, что никто не закрывает уехавшим из России дорогу назад, они сами покинули страну. Он также напомнил, что, в соответствии с российскими законами, граждане РФ могут жить где пожелают, и никто не может лишить их права въезжать в РФ.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года некоторые знаменитости и предприниматели покинули РФ.

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