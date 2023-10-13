Экс-гендиректор тамбовской УК похитила 8,6 млн рублей коммуналки

В Тамбовской области будут судить бывшего генерального директора управляющей компании «Интел-сервис». Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 13 октября.

Имя обвиняемой не раскрывается. По версии следователей, с июня 2020 года по декабрь 2021 года директор УК похитила более 8,6 млн руб., которые поступили от собственников квартир на оплату коммунальных услуг.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», деньги необходимо было перечислить ресурсоснабжающим организациям, но злоумышленница этого не сделала.Женщине вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в Тамбовский райсуд.

По информации ИА «Абирег», ООО «Интел-Сервис» зарегистрировано в июле 2011 года. Уставный капитал организации — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – деятельность в области права и бухгалтерского учета. На данный момент компания проходит процедуру банкротства.

Ранее в октябре сообщалось, что в Тамбове будут судить бывшего начальника регионального филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Александра Куляева за превышение должностных полномочий. Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.