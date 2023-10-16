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За чем следить инвестору на этой неделе

Как рынок отреагирует на укрепление рубля
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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На этой неделе наибольшее внимание инвесторам стоит обратить на курс рубля, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Важно следить за словесными интервенциями ЦБ по этому поводу. Помимо того, фондовый рынок будет реагировать на нефтяные цены, которые могут еще сильнее укрепить нацвалюту, считает аналитик «Цифра брокер» Данил Болотских.

В понедельник, 16 октября акции аквакультурной компании «Русаква» будут переведены в первый уровень листинга, что означает ее переход на уровень крупнейших игроков рынка. Это сильно повысит ее статус, считает эксперт. Также в этот день котировки «Норникеля» могут отреагировать на итоги заседания совета директоров по вопросу изменения состава правления компании, добавили в аналитическом управлении ФГ «Финам».

17 октября совет директоров компании-прокатчика электросамокатов Whoosh примет решение по дивидендам, предупредил Данил Болотских. Также этот день станет последним для покупки бумаг группы алмазодобывающих компаний «Алроса» с дивидендом 3,77 рублей. Выплаты по ним придут инвесторам не позднее 23 ноября, сообщили аналитики «Финам». Помимо того, во вторник розничная торговая организация X5 Group поделится финансовым отчетом за III квартал 2023 года, что может повлиять на стоимость ценных бумаг компании. Ее выручка способна показать рост до 782,3 млрд рублей.

В среду будет опубликована макростатистика по сентябрьскому Индексу цен производителей (показывает, как изменяются усредненные цены промышленной продукции, выпускаемой в стране), сообщили в «Финам». Это событие может повлиять на котировки акций сырьевых компаний.

19 октября акции Донского завода радиодеталей будут торговаться последний день с целью получения дивиденда в размере 321,73 рублей, рассказали в «БКС Мир инвестиций».

В пятницу энергетическая компания ТГР-14 поделится отчетностью по РСБУ за III квартал и девять месяцев 2023 года, что может повлиять на стоимость ее акций, уточнили в «Цифра брокер». Также в этот день Банк Кузнецкий вынесет решение по выплате дивидендов. Помимо того, не позднее 20 октября можно ожидать раскрытия операционных результатов полиметаллического холдинга «Селигдар» за девять месяцев 2023 года, отметили в «Финам».

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Доллар на этой неделе может достигнуть уровня 95-97,5 рублей, евро — 100,5-102,5 рублей, а юань — 13-13,5 рублей, считает Данил Болотских. Индексу Мосбиржи при этом будет труднее повышаться из-за укрепления российской валюты. Это замедлит рост основных локомотивов рынка — нефтяников, полагают в «БКС Мир инвестиций». Поэтому он может закрепиться в диапазоне 3100–3250 пунктов.

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