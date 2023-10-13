Присяжные оправдали криминального авторитета Сашу Чеха

Суд присяжных признал невиновным вора в законе Сашу Чеха (Александра Коненкова). Это следует из материалов дела, опубликованных 13 октября Смоленским областным судом. Его освободили в зале суда.

Криминального авторитета обвиняли по уголовной статье о занятии высшего положения в преступном мире, говорится в сообщении на официальном сайте судебного органа.

Московская прокуратура передала дело Чеха в Смоленский областной суд в конце января 2022 года. Отмечалось, что вор в законе был неоднократно судим, придерживался криминальных традиций и в 2017 году якобы приобрел статус «положенца» в колонии в Смоленской области, которым пользовался для внедрения и развития преступной идеологии.

Ранее, 14 сентября, в Москве возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против вора в законе Тэко Тбилисского. Правоохранители выяснили, что мужчина занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года.