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Москва будет учитывать планы НАТО при проведении учений у границ РФ

Рябков: Россия будет учитывать планы НАТО при проведении учений у своих границ
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Планы Североатлантического альянса (НАТО) предусматривают проведение крупных учебно-тренировочных мероприятий в непосредственной близости у границ РФ, что будет учитываться Россией при собственном военном планировании. Об этом 13 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«РФ будет реагировать спокойно, будем учитывать всё это при нашем военном планировании», — подчеркнул замминистра в разговоре с журналистами.

Также Рябков отметил, что планируемые альянсом учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») носят конфронтационный характер, однако Россия, указал он, «под давлением не прогибается».

«Никакие натовские учения, сколько бы тысяч военнослужащих и какое количество стран в них бы ни участвовало, не поменяют наш твердый и принципиальный курс на гарантированнное обеспечение собственной безопасности, защиты и продвижение интересов страны», — подчеркнул дипломат.

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Ранее, 12 октября, генсек организации Йенс Столтенберг объявил, что на следующей неделе НАТО начнет «плановые» ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») в Средиземном море. По словам Столтенберга, данные учения позволят НАТО убедиться в надежности ядерного сдерживания и посылают «четкий сигнал», что организация будет защищать всех союзников.

До этого, 3 октября, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны альянса начали подготовку к противостоянию с Россией в 2008 году. По его словам, цель этих планов — быть готовым к возможному военному столкновению с РФ.

29 сентября экс-сотрудник правительства США Грегори Уивер опубликовал статью, в которой написал, что странам НАТО следует усилить ядерное сдерживание для противодействия России. Он выразил мнение, что Россия не станет использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, но в дальнейшем может применить его против альянса.

В 2022 году учения Steadfast Noon с участием 14 стран проходили с 17 по 30 октября на территории Бельгии и Великобритании, а также над Северным морем.

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