Названа генетическая мутация, повышающая риск развития рака груди до 80%

BRCA-мутация — это генетическая аномалия, которая передается по наследству от родителей к детям и предопределяет развитие рака груди. У женщины, которая является носителем такой генетической аномалии, шанс развития рака груди составляет до 80% в течение всей жизни, рассказал «Известиям» 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком груди, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 2 ГБУЗ Ленинградской областной клинической больницы, врач-маммолог Александр Бессонов.

Он отметил, что в большинстве случаев, если у человека есть такая генетическая аномалия, у него возникает очень агрессивный вариант рака груди, который требует обязательного химиотерапевтического лечения.

«Знание о наличии этой генетической аномалии чрезвычайно важно для определения объема и метода лечения. Кроме того, есть высокие риски рецидива даже после операции. Поэтому пациентам, которые знают о наличии такой мутации, в некоторых случаях предлагается профилактическая операция по удалению груди», — подчеркнул Бессонов.

Кроме того, по его словам, знание о наличии мутации BRCA крайне важно для родных: если женщина — носитель генетической аномалии, она с 50%-ной вероятностью передает ее каждому своему ребенку.

Кроме того, как рассказал врач, пациенту с раком молочной железы важно знать свой HER-2 статус.

«Наличие этого белка в избыточном количестве определяет весь жизненный процесс опухоли: динамику ее развития, скорость роста, способность к распространению, потому что чем быстрее происходит деление клеток опухоли, тем больше в ней накапливается генетических ошибок, и опухоль от этого становится всё агрессивнее. Избыток белка HER-2 — фактор, определяющий всю динамику развития опухолевого процесса», — объяснил Бессонов.

По его словам, рак молочной железы с такими особенностями называют HER-2 положительный. Среди всего рака молочной железы HER-2 положительный встречается примерно у 25% пациентов, то есть каждый четвертый пациент с РМЖ.

«Раньше это был самый прогностически плохой вариант рака груди, самый смертоносный, пока не появились препараты для его лечения. На сегодняшний день мы добиваемся очень ярких результатов лечения, иногда даже вылечиваем пациентов с четвертной стадией заболевания с помощью новых препаратов. Поэтому исключительно важный момент — это определение у пациентов с раком молочной железы HER-2 статуса», — обратил внимание онколог.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами фонда «Александра», который занимается поддержкой онкологических пациентов, о своем статусе BRCA не знает 36–38% женщин с РМЖ, о статусе HER-2 — 30%.

«Мы не знаем, определялись ли HER-2 и BRCA статусы у тех, кто не информирован. Это не говорит о том, что они не определялись, но это говорит о том, что примерно 30% не вникают в процесс диагностики и лечения заболевания. Если бы они знали и вникали, то как пациенты находились бы в более сильной позиции, потому что от этих двух показателей сильно зависит тактика лечения, шансы на получение адекватной терапии», — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор фонда Екатерина Башта.

21 апреля главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, что к факторам риска развития рака молочной железы (РМЖ) у женщин в первую очередь относится наследственность. Среди прочих он назвал возраст, аборты, ожирение, длительные стрессы и целый ряд других факторов.