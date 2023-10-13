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Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе

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Использование тяжелой техники Израилем в случае проведения наземной операции в жилых районах в Газе чревато серьезными последствиями, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. <...> если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — сказал он.

Без подобного вооружения проводить такую операцию еще более сложно, отметил Путин. При этом сейчас главная цель состоит в том, чтобы остановить кровопролитие и огромные потери среди мирного населения, подчеркнул он. В этой связи президент РФ добавил, что Россия готова координировать усилия по прекращению огня с конструктивно настроенными союзниками.

Также 13 октября Путин призвал при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной думать о гражданском населении. По его словам, Израиль столкнулся с беспрецедентной и не имеющей аналогов в истории атакой. При этом сам Израиль отвечает масштабно, подчеркнул российский лидер. Президент также отметил, что далеко не все в секторе Газа поддерживают палестинское движение ХАМАС, однако от атак страдают все, включая женщин и детей. Кроме того, Путин назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог «блокады Ленинграда».

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

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По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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