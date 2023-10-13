Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе

Использование тяжелой техники Израилем в случае проведения наземной операции в жилых районах в Газе чревато серьезными последствиями, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. <...> если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — сказал он.

Без подобного вооружения проводить такую операцию еще более сложно, отметил Путин. При этом сейчас главная цель состоит в том, чтобы остановить кровопролитие и огромные потери среди мирного населения, подчеркнул он. В этой связи президент РФ добавил, что Россия готова координировать усилия по прекращению огня с конструктивно настроенными союзниками.

Также 13 октября Путин призвал при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной думать о гражданском населении. По его словам, Израиль столкнулся с беспрецедентной и не имеющей аналогов в истории атакой. При этом сам Израиль отвечает масштабно, подчеркнул российский лидер. Президент также отметил, что далеко не все в секторе Газа поддерживают палестинское движение ХАМАС, однако от атак страдают все, включая женщин и детей. Кроме того, Путин назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог «блокады Ленинграда».

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.