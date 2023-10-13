Западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения

Промышленность России может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. На это указал журнал Army Recognition 12 октября.

В материале отмечается, что примерно за полгода российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может собрать больше современных боевых машин, например, Т-90 «Прорыв», чем западные страны поставили вооруженным силам Украины (ВСУ) за всё время специальной военной операции (СВО).

В статье при этом добавляется, что танкостроение Украины в это время полностью приостановлено. Так, главный украинский танковый производитель — завод имени Малышева в Харькове — с 2009 года выпустил для нужд ВСУ только один новый танк. Авторы обратили внимание на то, что часть производственных помещений завода ранее была распродана под склады, магазины и офисы.

«Это сделало Украину полностью зависимой от зарубежных поставок, которые стали редкими в последнее время», — указывается в статье.

11 октября сообщалось, что научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» передала Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой. Танк Т-90М «Прорыв» считается самой совершенной машиной из класса Т-89. Он лучше всего приспособлен к действиям в условиях военных конфликтов благодаря всеракурсной защите и современной всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем.

Т-72Б3М — улучшенная версия танка Т-72Б3, у которой есть новая система прицеливания с цифровым дисплеем и телевизионная камера заднего обзора. Вице-премьер РФ Денис Мантуров указал, что на данный момент Т-90М и Т-72Б3М являются самыми востребованными танками: они отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.

В августе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По мнению российского лидера, техника очень эффективно себя показала, так как она обладает мощным ударом.

Тогда же новые модели танков Т-80, Т-72, Т-90-М и Т-14 «Армата» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Отмечалось, что технику изменили по опыту испытаний в зоне спецоперации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.