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В Германии спрогнозировали рост антиизраильских настроений

Bild: в ФРГ опасаются роста антиизраильских настроений
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ожидает рост антиизраильских настроений в ФРГ на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила Bild со ссылкой на отчет немецкого ведомства.

Согласно документу, правоохранительным органам «следует ожидать волнений в форме вербальных нападок, актов сопротивления и в отдельных случаях физических нападений, в том числе путем бросания предметов в должностных лиц».

Однако конкретной угрозы «израильским учреждениям» в Германии на данный момент не наблюдается.

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12 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что в палестино-израильском конфликте Германия займет место рядом с Израилем. Он заявил, что у Германии и Израиля есть прямая связь, в частности, многие немцы живут на территории еврейского государства.

В тот же день экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что решение Берлина принять большое количество мигрантов с иным религиозным и культурным мировоззрением на фоне проходящих в Германии пропалестинских протестов является ошибкой. В странах, где пребывает много мигрантов, обязательно возникают группы, которые начинают оказывать влияние на политику и общественное мнение, отметил экс-госсекретарь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа, а позднее объявила о старте операции «Железные мечи».

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