Барсуки начали активную подготовку к зиме в «Орловском Полесье»

Барсуки начали активно готовиться к зимней спячке в национальном парке «Орловское Полесье». Видеоловушка засняла этих осторожных животных днем, хотя обычно их можно увидеть только в сумерках.

На кадрах зверьки выглядят очень упитанными, поскольку им предстоит провести в норе несколько месяцев. Обычно барсуки ложатся в спячку в ноябре и выходят на свежий воздух только в апреле.

Как отмечает InfoOrel.ru, зверькам необходимо привести в порядок свое жилище. Как правило подстилку в гнезде в виде сухих листьев и мха барсук меняет весной, сразу после выхода из спячки. Однако эти животные — настоящие чистюли, поэтому летом несколько раз перетряхивают содержимое норы:обновить лежбище на зиму им нужно обязательно.

Ранее в октябре сообщалось, что летучие мыши в Московской области впадут в спячку раньше срока из-за холодов. Одна из самых крупных их зимовок находится на территории памятника природы в Луховицах.