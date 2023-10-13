Умерла актриса из «Любовь и голуби» Галина Байнякшина

В возрасте 83 лет скончалась российская актриса театра и кино Галина Байнякшина. Она сыграла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Об этом сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Как отмечается, артистка умерла 9 октября из-за продолжительной и тяжелой болезни.

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», — сказано в сообщении.

Актриса окончила Иркутское театральное училище в 1965-м, затем поступила на режиссерский факультет Восточно-Сибирского государственного института культуры. В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова артистка работала с 1965 года. Ее репертуар включал в себя более 100 ролей.

Байнякшина наиболее известна по ролям в таких постановках, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой» и «Морозко», дополняет «Газета.Ru».