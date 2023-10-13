Пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети X

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети X (бывшая Twitter). Об этом 13 октября сообщает сервис Downdetector.

По данным портала, проблемы в работе соцсети начали появляться приблизительно с 17 часов, было зарегистрировано более 9 тыс. сообщений о ее сбоях. Наиболее масштабные из них коснулись Великобритании, Германии, Испании, Канады, Польши, США, Франции и Японии.

58% пользователей отметили проблемы с работой приложения, 36% пожаловались на неполадки в работе веб-версии, еще 7% из них указали на плохую связь с сервером.

Ранее, 21 августа, сообщалось о сбоях в работе Telegram среди российских пользователей, а также в США и Европе. Чаще всего отмечались проблемы с работой приложения мессенджера.