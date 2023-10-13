Пропавшего рыбака больше недели ищут в Мурманской области
Спасатели больше недели продолжают поиски рыбака, который пропал в Мурманской области. Удалось обнаружить лодку мужчины.
По данным ИА «Би-порт», местный житель вышел в акваторию Верхнетуломского водохранилища в Кольском районе 5 октября и больше не выходил на связь. Помимо спасателей, в поисковой операции участвуют волонтеры и родственники. Общими силами они осмотрели акваторию водохранилища, острова и береговую линию.
Обнаружить лодку удалось 6 октября. Спасатели проводили водолазные спуски и использовали телеуправляемый подводный аппарат. Поисковая операция продолжается.
В Якутии следственный комитет начал проверку по факту съезда автомобиля в реку в районе паромной переправы. В транспортном средстве находились два человека. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина умер в реанимационном отделении.