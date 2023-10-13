Бывший глава тамбовского филиала «Госсорткомиссии» пойдет под суд

В Тамбове будут судить бывшего начальника регионального филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Александра Куляева за превышение должностных полномочий. Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 13 октября.

По версии следователей, с января 2017 по декабрь 2022 года Куляев передал подконтрольной фирме в безвозмездное пользование участок в селе Авдеевка без согласования с Минсельхозом и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Действия чиновника причинили ущерб государственной казне на сумму более 43 млн рублей в виде стоимости аренды земли. Также это нанесло убытки в размере более 104 млн рублей «Госсорткомиссии». Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», эти деньги можно было получить от реализации сельхозпродукции, выращенной на участке.

Уголовное дело направят в Тамбовский районный суд. По информации ИА «Абирег», Куляев возглавлял региональный филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» с 2005 года и покинул должность в 2023 году. По образованию он агроном.