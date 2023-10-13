Свыше 1,1 тыс. несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье
С начала 2023 года в Московской области ликвидировали больше 1,12 тыс. несанкционированных свалок. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство экологии и природопользования региона.
Работа по выявлению скоплений мусора проводится во всех муниципалитетах. Всего было обнаружено 1159 свалок. Мусор убрали в 22 городских округах.
Свалки еще не ликвидированы в 12 округах. Среди них — Химки и Егорьевск, где сохраняются 14 скоплений мусора. Администрациям муниципалитетов рекомендовано усилить работу по вывозу мусора.
В Мурманской области суд обязал министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства ликвидировать свалку на землях лесного фонда. Скопления покрышек, корпусов аккумуляторов, пенопласта, мебели и бутылок обнаружены в районе Териберской трассы.