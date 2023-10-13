Массив для выдачи земли участникам СВО сформировали в Крыму
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым сформировало земельный массив для бесплатной выдачи участков в собственность участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Массив расположен в Окуневском сельском поселении Черноморского района вблизи села Окуневка и состоит из 150 участков. Им уже присвоены кадастровые номера.
Как отмечает ИА «Крыминформ», республиканский «Центр землеустройства и кадастровой оценки» уже внес все необходимые данные в Единый государственный реестр недвижимости.
Сейчас органы местного самоуправления рассылают уведомления заявителям о назначении земельного участка. Предоставление земли происходит автоматически, исходя из времени постановки в очередь.
Ранее в октябре «Известия» писали, что правительству России предложили снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных участников СВО. В комитете по финансовым рынкам нижней палаты парламента считают инициативу реализуемой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.