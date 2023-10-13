Путин заявил об отсутствии связи курса рубля с какими-либо проблемами в экономике

Курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в экономике РФ, вопрос в валютном регулировании. На это указал в пятницу, 13 октября, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита СНГ.

По его словам, бюджет России устраивает курс «чуть-чуть пониже» нынешнего.

«Курс доллара по отношению к рублю не связан с каким-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет. У нас экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие и прогнозируются на ближайшие там полгода-год вообще легко и свободно», — заявил глава государства.

Президент отметил, что вопрос просто в валютном регулировании, от которого Россия полностью отказалась.

«Но в современных условиях, судя по всему, наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом, в этом всё и дело. <…> Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня, они стабильные», — указал Путин, отметил при этом, что «регулирование точно придется как-то поправить».

Российский лидер добавил, что указ об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами — это попытка как раз в этом направлении.

«Насколько он будет эффективен, посмотрим», — заключил президент.

Путин подписал указ, которым на шесть месяцев ввел требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки некоторыми экспортерами, 11 октября. Как пояснили «Известиям» в аппарате правительства, в соответствии с этим указом, с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств будут обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны будут в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения.

12 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что соответствующие меры снизят возможности для финансовых спекуляций. Он подчеркнул, что такое решение поможет выровнять баланс между спросом и предложением и поспособствует предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей.

После принятия данного решения глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российской валюты оценивается в 80–90 рублей за доллар. Он отметил, на фоне указа президента рубль несколько укрепился.