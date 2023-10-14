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Названы самые распространенные виды рака в разных возрастных группах

Исследование: рак молочной железы остается самым распространенным во всех возрастах
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Briones
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В 2022 году, согласно данным сети клиники «Евроонко», наиболее распространенными локализациями злокачественных опухолей были молочная железа (17%), желудок (10%), ободочная кишка (9%) и поджелудочная железа (9%). Однако, если проанализировать статистику в разрезе разных возрастных групп, картина будет иная. Результатами проведенного по этому поводу исследования в пресс-службе сети клиник поделились с «Известиями» 14 октября.

Так, среди пациентов в возрастной группе 25—34 года к 2022 году ведущими локализациями стали лимфатическая и кроветворная ткань (19%), молочная железа (19%) и шейка матки (14%).

Среди пациентов 35—44 лет ведущей локализацией остается молочная железа (27%). Более редкие запросы — по злокачественным новообразованиям (ЗНО) желудка (20%), шейки матки (8%) и яичника (8%). Аналогично у пациентов 45—54 лет ведущей локализацией является молочная железа (24%).

В группе 55—64 года и в группе старше 65 лет высокая доля обращений пришлась на ЗНО молочной железы, трахеи, бронхов, легкого, ободочной кишки и желудка. Аналогично тенденции по России, с увеличением возраста пациента растет доля обращений по ЗНО поджелудочной и предстательной железы.

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