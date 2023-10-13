Эксперт назвал предельное для «Железного купола» количество атакующих ракет

«Железный купол» Израиля способен отразить до 300 ракет за один запуск. Он предназначен для борьбы с простейшими ракетами, которые раньше имелись у ХАМАС, а с более сложными ракетами система противоракетной обороны (ПРО) не так эффективна. Об этом военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в пятницу, 13 октября.

«В Израиле 10 батарей по три установки. В каждой установке 20 ракет, итого 600 ракет. В среднем, по общепризнанным подсчетам, на одну ракету требуется две противоракеты. Конечно, когда в первый день ХАМАС запустило 5 тыс. ракет, это было несбиваемо», — объяснил Прохватилов в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что есть и дальнейшие эшелоны обороны, например «Праща Давида», сбивающая ракеты, которые пропустил «Железный купол».

Прохватилов отметил, что некоторые аналитики говорят о том, что эффективность «Железного купола» составляет всего порядка 10—15%, другие же считают, что с помощью системы удается сбить около 80—95% ракет.

Он напомнил, слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Лучшая система ПВО — это наши танки на аэродромах противника».

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек, передает RT. В Израиле погибли 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.