Сборные методы: онколог выиграла суд у лечившей рак травницы

Фитотерапевт Евгения Беляевская, которая выдвинула иск о защите чести и достоинства к московскому онкологу, проиграла дело. Фитофеечка, как называет себя травница, обиделась на комментарии врача в соцсетях о том, что лечить онкозаболевания травами — шарлатанство. Но суд с истицей не согласился — заявление онколога было оценочным мнением, поэтому и не могло быть предметом рассмотрения, пояснили эксперты. А врачи напомнили, что прием фитопрепаратов в сочетании с лекарствами остается неизученным методом, последствия такого комплексного лечения непредсказуемы и могут сильно навредить здоровью .

Быстрое рассмотрение

В Арбитражном суде Москвы состоялось первое и последнее заседание по иску основательницы компании «БайкалДар» фитотерапевта Евгении Беляевской против столичного онколога Екатерины Тимофеевой .

О том, что не нее подали в суд, врач сообщила в своих соцсетях в июле 2023 года. Поводом стали ее комментарии о деятельности Евгении Беляевской: та заявляла, что лечит пациентов с четвертой стадией рака. «Шарлатаны были, есть и будут», — писала врач, а также называла деятельность травницы незаконной .

Беляевская, которая называет себя фитофеечкой, указывала в соцсетях, что лечит рак, гепатит и слабоумие травами . В ассортименте, например, масло черного тмина — за 3,5 тыс. рублей. Консультация же у нее стоит 35 тыс. рублей — для планирующих беременность, онкобольных и «сердечников» предоставляется скидка . Самая дорогая услуга — полное излечение от рака за 700 тыс. рублей. В том числе на четвертой стадии .

Фото: vk.com/ejenka Фитотерапевт Евгения Беляевская

В исковом заявлении Беляевская подчеркивала, что вся ее продукция имеет надлежащую сертификацию и регистрацию, а у компании «широкая и исключительно положительная репутация» . В исковых требованиях (есть у «Известий») фитотерапевт требовала от Екатерины Тимофеевой опровергнуть информацию, которая якобы порочит деловую репутацию компании «БайкалДар» .

Суд отказал в исковых требованиях полностью , передал корреспондент «Известий» из зала суда.

« Мое лечение никак не коннектится с официальной медициной, поэтому при обращении ко мне сперва определитесь — вы за химию или травы », — писала Беляевская на своих страницах в соцсетях.

Адвокат врача Иван Печерей заявил, что истица не смогла доказать свою правоту.

— Можно сказать, что создан прецедент. Человек, который торгует травами, ведет, на наш взгляд, неправильную деятельность в области оказания медицинской помощи. Теперь ждем, будет ли апелляция , — рассказал он «Известиям».

Представитель истца после заседания сразу ушел, а сама Беляевская в суде не появилась.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бизнес провалился

Екатерина Тимофеева рассказала «Известиям», что у Беляевской нет профильного медицинского образования, хотя человек заявляет об успешных излечениях от рака и гепатита .

— Эту деятельность я считаю гнусной и неправильной, — отметила онколог. — Как можно охарактеризовать человека, у которого из образования только 11 классов школы, а он вдруг идет и говорит, что лечит рак и гепатиты ?

После того как стало известно о судебном споре, травница заявила, что компания находится «в стадии взрывного роста». «Открываем новые производства. Регистрируем свою политическую партию! » — писала Беляевская.

Сестра Беляевской рассказала, что та занялась травами после того, как провалился ее строительный бизнес. Родственники помогли закрыть долги, но теперь она не общается с ними .

— Она стала отдалятся от нас всё больше и больше, — добавила сестра истицы. — Кто-то ей внушил, что для энергетического поля плохо общаться с нищебродами .

Онколог Екатерина Тимофеева Фото: соцсети Екатерины Тимофеевой

Онколог, главный врач федеральной сети клиник кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал «Известиям», что на протяжении многих лет его практики встречает пациентов, которые рассказывают о людях, которые лечат травами .

— Способы для лечения становятся всё более разнообразными и всё более чудовищными , — отметил он. — Например, в последнее время стали популярны кофейные клизмы — на любой стадии рака.

Беляевская, не обладая никакими медицинскими знаниями, может совершенно спокойно принимать решения за своих «пациентов» и при этом находиться вне правового поля , пояснил «Известиям» замдиректора по научной работе НИИ КО, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Алексей Трякин.

— По сути, она не несет какой-то ответственности за свои действия, — добавил врач. — Я ни разу не слышал, чтобы против таких людей были заведены дела .

Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Шансов не было

Ни о каких принципах доказательной медицины в случае такого «лечения» речи не идет , сказал «Известиям» врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

— Требования к лекарственным препаратам очень строгие, но на другую аптечную категорию — биологические активные добавки — они не распространяются , — пояснил он. — Фитопрепараты — травы, порошки, сиропы, настои, таблетки и экстракты — входят именно в эту категорию. Они, конечно, продаются в аптеке, но большинство из них клиническим испытаниям не подвергались . Иными словами, их безопасность и эффективность не доказаны, а точный состав и дозировку действующих веществ никто не определял.

Применение фитопрепаратов может навредить, подчеркнул врач. Например, отвар трав может плохо влиять на работу почек, и он совершенно не помогает от основного заболевания .

— Как следствие, человек «убивает» свои почки и пускает на самотек основное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти , — подчеркнул Роман Иванов. — Другой вариант применения трав — вместе с фармацевтическими препаратами. Многие люди ошибочно считают, что такой метод лечения позволит усилить эффект от лекарства и быстрее выздороветь .

Но в случае приема лекарства с фитопрепаратом сочетание оказывается неизученным, подчеркивает эксперт. Соответственно, последствия такого «комплексного» лечения непредсказуемы и могут сильно навредить здоровью.

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Суд, рассматривая иски о защите чести и достоинства, устанавливает факт распространения сведений порочащего характера и несоответствия их действительности , рассказала «Известиям» адвокат Оксана Грикевич.

— Проблема у таких истцов возникает с доказыванием ложности сведений, — сказала эксперт. — Нужно учитывать, что при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации суды различают утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты .

То есть слова врача о лечении одними травами «по космической цене», по словам адвоката, — выражение субъективного мнения, оно не может быть проверено на соответствие действительности .