Путин заявил о положительных ожиданиях от продажи валютной выручки

Подписанный указ о продаже валютной выручки является результатом совместной работы правительства РФ, администрации президента России и Центробанка, и должен положительно повлиять на курс рубля. Об этом 13 октября на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть основания полагать, что курс рубля колеблется потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка. На мой взгляд, эффект от указа будет. Но мы понимаем и возможные угрозы. Посмотрим, как это работает. Ничто не вечно под луной», — отметил глава государства на пресс-конференции в Бишкеке.

11 октября Путин подписал указ, которым на шесть месяцев ввел требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки некоторыми экспортерами.

13 октября, в соответствии с принятым указом, кабинет министров РФ постановил, что с 16 октября текущего года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств будут обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 октября объяснил, что соответствующие меры снизят возможности для финансовых спекуляций. Он подчеркнул, что такое решение поможет выровнять баланс между спросом и предложением и поспособствует предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей.

Глава Сбербанка Герман Греф после принятия данного решения заявил, что фундаментальный курс российской валюты оценивается в 80–90 рублей за доллар. Он отметил, на фоне указа президента рубль несколько укрепился.