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Путин указал на искажение действительности западными СМИ

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, указал на искажение действительности западными СМИ.

На пресс-конференции по итогам саммита СНГ корреспондент «Известий» попросил президента прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что российская авиабаза Кант в Киргизии, которую российский лидер посетил накануне, опустела, поскольку вся техника с нее якобы отправлена в зону спецоперации.

«Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много часто искажают действительность — достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития СМИ США. Они вас нехорошему научат», — сказал в ответ на это глава государства.

Президент также подчеркнул, что база Кант — действующее подразделение, и боевые самолеты и вертолеты, базирующиеся на ней, несут боевое дежурство в регионе.

«Что касается Канта <…> — это действующее подразделение. Я уже говорил, где и как они работали, но это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло, присутствует боевые самолеты, вертолеты. Они есть в Канте, они существуют они несут боевое дежурство, службу», — сказал Путин.

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12 октября президент РФ в ходе официального визита в Киргизию посетил авиабазу Кант. Он указал на существенный вклад базы в безопасность региона, отметив, что наличие российской базы в Киргизии помогает в борьбе с «такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность».

Глава государства также заявил, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием. По его словам, российские власти будут делать всё необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих.

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