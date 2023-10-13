Исправительный центр в Сыктывкаре устроил на работу 310 осужденных

Исправительный центр Сыктывкара, расположенный на 1-й промышленной улице, устроил на работу 310 своих подопечных. Осужденные задействованы в сельском хозяйстве и лесной промышленности, сообщает пресс-служба Госсовета Республики Коми.

С исправительным учреждением сотрудничают более 30 предприятий. Средняя зарплата осужденных составляет 28 тыс. рублей, но есть и те, кто получает по 60 тыс. рублей. Часть средств они направляют на погашение своих финансовых обязательств.

Как отмечает ИА «Комиинформ», в этом центре человек не отрывается от общества и семьи. Там разрешается пользоваться смартфоном, встречаться с родственниками, посещать библиотеки, магазины и спортклубы. Кроме того с заключенными работают психологи.

Такой подход дает результат: в 2022 году вышедшими на свободу осужденными совершено только одно повторное преступление. Это намного меньше, чем среди освободившихся из других учреждений ФСИН.

Ранее в октябре сообщалось, что два исправительных учреждения в Коми собрали картофель, который они вырастили на собственных полях. Основная масса урожая будет направлена на питание осужденных.