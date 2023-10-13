Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Путин заявил о продолжении поставок российского газа в Молдавию

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия на самом деле не отказалась от российского газа, а получает его до сих пор. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому «Газпрому», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам российского лидера, Россия пошла навстречу Молдавии в части ценообразования. В частности, по словам Путина, в одно полугодие страна платит за ресурс одну цену, в другое — иную.

Он отметил, что в данный момент Молдавия платит за российский газ, однако раньше в этом отношении были проблемы. Президент подчеркнул, что пока Кишинев не может обойтись без российских энергоносителей.

Путин добавил, что к этому моменту Молдавия уступила роль самой бедной страны в Европе Украине.

«Я не очень понимаю, в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям», — заявил Путин.

Простить себе все долги: Молдавия решила не платить «Газпрому»
Кишинев нанял экс-председателя «Нафтогаза», чтобы он научил, как отсудить деньги у российской компании

Ранее, 5 октября, Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия продолжает поставлять газ Молдавии на условиях руководства страны. Президент подчеркнул, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии о том, что страна прекратила получать российский газ, РФ «как поставляла, так всё и поставляет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября заявил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, диалог должен сохраняться. Он напомнил, что спотовый рынок очень переменчив, на нем можно купить газ, который по происхождению окажется российским.

На начало сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн. «Газпром» отмечал, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности. Тогда Парликов уточнил, что сумма неподтвержденных документами долгов Молдавии за газ составляет $276 млн. При этом российская энергетическая компания заявляла, что речь идет о $709 млн, из которых $433 млн — непосредственно долг, а остальная сумма — пени за просрочку.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023