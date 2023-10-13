Путин заявил о продолжении поставок российского газа в Молдавию

Молдавия на самом деле не отказалась от российского газа, а получает его до сих пор. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому «Газпрому», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам российского лидера, Россия пошла навстречу Молдавии в части ценообразования. В частности, по словам Путина, в одно полугодие страна платит за ресурс одну цену, в другое — иную.

Он отметил, что в данный момент Молдавия платит за российский газ, однако раньше в этом отношении были проблемы. Президент подчеркнул, что пока Кишинев не может обойтись без российских энергоносителей.

Путин добавил, что к этому моменту Молдавия уступила роль самой бедной страны в Европе Украине.

«Я не очень понимаю, в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям», — заявил Путин.

Ранее, 5 октября, Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия продолжает поставлять газ Молдавии на условиях руководства страны. Президент подчеркнул, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии о том, что страна прекратила получать российский газ, РФ «как поставляла, так всё и поставляет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября заявил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, диалог должен сохраняться. Он напомнил, что спотовый рынок очень переменчив, на нем можно купить газ, который по происхождению окажется российским.

На начало сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн. «Газпром» отмечал, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности. Тогда Парликов уточнил, что сумма неподтвержденных документами долгов Молдавии за газ составляет $276 млн. При этом российская энергетическая компания заявляла, что речь идет о $709 млн, из которых $433 млн — непосредственно долг, а остальная сумма — пени за просрочку.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».