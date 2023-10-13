Правительство РФ разъяснило условия обязательной продажи валютной выручки

В правительстве РФ в пятницу, 13 октября, рассказали о параметрах и условиях меры по введению обязательной продажи валютной выручки отдельными российскими экспортерами.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым на шесть месяцев ввел требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки некоторыми экспортерами.

Как пояснили в аппарате правительства, в соответствии с этим указом, кабмин постановил, что с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств будут обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны будут в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения.

Комментируя данную меру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). По его словам, правительство должно в течение семи дней принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в упомянутый перечень.

12 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что соответствующие меры снизят возможности для финансовых спекуляций. Он подчеркнул, что такое решение поможет выровнять баланс между спросом и предложением и поспособствует предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей.

После принятия данного решения глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российской валюты оценивается в 80–90 рублей за доллар. Он отметил, на фоне указа президента рубль несколько укрепился.