В Госдуме оценили возможности сбежавшего в Россию украинского футболиста

Украинского футболиста Александра Распутько, сбежавшего в Россию, могут принять в клубах страны в том случае, если уровень его игры будет соответствовать. При этом маловероятно, что спортсмен решился на такой шаг, заранее не договорившись с клубом. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в пятницу, 13 октября.

«Если окажется, что эта информация правдива, что спортсмен действительно сбежал в Россию, думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен», — сказала парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Журова добавила, что ценность игрока оценивается его полезностью, а не тем, откуда и куда он убежал. При этом она отметила, что украинские футболисты, как правило, демонстрируют неплохой уровень игры.

«Это как раньше, в советские времена, наши хоккеисты убегали в Штаты. Они договаривались заранее. На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности», — заключила Журова.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов либо в связи с разногласиями по новому контракту, передает RT.

Футболист придерживается пророссийских взглядов, и на этом фоне у него происходили конфликты с другими игроками клуба.

При этом не исключается, что игрок мог сбежать, из-за того что не достиг договоренностей по условиям нового контракта.

Футбольный матч Юношеской лиги УЕФА «Шахтера» с «Антверпеном» прошел 4 октября. Он закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. 19-летний спортсмен должен был лететь на Украину вместе с командой, но на борт самолета так и не поднялся.

Позже футболист удалил записи в своих соцсетях и перестал отвечать на звонки, передает НСН.