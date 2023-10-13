Авиакомпания Red Wings увеличит число рейсов из Израиля

Авиакомпания Red Wings 13 октября проинформировала об увеличении числа рейсов из Израиля.

«Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи. Сохраняя выполнение обязательств по ранее приобретенным билетам, авиакомпания в полном объеме продолжает выполнение регулярных рейсов по маршрутам «Москва — Тель-Авив — Москва» (аэропорты «Домодедово» и «Жуковский»)», — сказали в авиакомпании.

Там добавили, что выполнение интенсивной летной программы будет продолжено до полного удовлетворения потребности со стороны граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию.

Отмечается, что временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города РФ вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя радикальное исламистское движение ХАМАС. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, за 11 октября войска нанесли удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа и более чем по 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Также израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1203 жителя, 5763 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.