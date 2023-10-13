Польша ввела электронное заграждение на границе с Калининградской областью

Польша ввела в эксплуатацию 200-километровое электронное заграждение по всей длине границы с Калининградской областью России. Об этом сообщает в пятницу, 13 октября, польская пограничная служба.

«Барьер защищает весь сухопутный участок границы с Калининградской областью», — приводит «Интерфакс» сообщение погранслужбы.

Отмечается, что «это самая современная система в Европе, включающая несколько тысяч камер и другого оборудования».

Польша начала строить «электронную стену» на границе с Калининградской областью в апреле. Министр внутренних дел Мариуш Каминьский тогда сообщил, что стена будет «невероятно современным сооружением» из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и прочих средств мониторинга ситуации на границе, передавала «Газета.Ru».

Незадолго до этого польские военные построили заграждение из трех рядов колючей проволоки высотой 2,5 м на российской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал тогда, что строительство Польшей заграждения на границе с Россией — это дело поляков.