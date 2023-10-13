В пензенских лесах установили площадки для подкормки животных
В лесах Пензенской области в преддверии зимних холодов установили подкормочные площадки для диких животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза в своих социальных сетях.
В частности, четыре площадки для минеральной подкормки зверей, или так называемые солонцы, обустроили на территории охотничьих угодий Неверкинского района.
В ведомстве пояснили, что солонцы спасают зайцев, белок и копытных от минерального голодания и удерживают от миграций в поисках соли.
Как отмечает ИА «Пенза-пресс», областным Минлесхозом регулярно проводятся мероприятия по сохранению и улучшению среды обитания диких животных.
Ранее в октябре сообщалось, что в трех населенных пунктах Пензенской области отменили карантин по бешенству.