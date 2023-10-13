Реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске завершат до конца октября

В Новосибирске до конца октября планируется завершить реконструкцию самого старого сквера города — Первомайского. Об этом мэр Анатолий Локоть рассказал в пятницу, 13 октября.

«В контракте стоит срок — конец октября, но мы ставили задачу завершить работы к 15 октября, пока погода стоит сухая. Рассчитываем, что подрядчики уложатся в срок, до конца октября», — цитирует мэра издание VN.ru.

Реконструкция общественного пространства началась летом 2023 года. Стоимость работ составляет более 175 млн рублей. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуара по наружному контуру сквера.

10 октября сообщалось, что в конце декабря в Новосибирске откроют ледовый городок на Михайловской набережной реки Обь. Тематика городка на грядущий сезон пока не определена, решение будет принято в ближайшее время. В сезоне-2022/23 скульптуры и горки выполнили в стиле, посвященном 130-летию города.