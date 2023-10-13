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Эксперт раскрыл особенности «таинственных» систем ПВО для Украины

Эксперт Кнутов: Украине планируют поставить комплексы малой дальности для систем ПВО
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Фото: Getty Images/Ezra Acayan
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал в пятницу, 13 октября, информацию о планах Вашингтона передать Киеву «таинственные» системы противовоздушной обороны (ПВО), которые способны применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения.

Специалист объяснил принцип работы подобного оружия. По его словам, это комплекс малой дальности, созданный на базе ракет «воздух – воздух». Американцами достаточно широко их переоборудуют для применения в наземных системах ПРО. Кнутов уточнил, что она напоминает американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger и американский самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger.

«Смысл в том, что на земле на базе автомобиля типа HMMWV устанавливаются два контейнера с пусковыми ракетными установками, имеется радиолокационная станция», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, подобная система ПВО действует по принципу «выстрелил и забыл».

«Ракеты наводятся на излучаемое целью тепло: засекли ракету, нацелились в определенном направлении, производится пуск, а дальше головка самонаведения захватывает тепловой след и уничтожает цель, которая это тепло излучает», — добавил Кнутов.

Ранее, 11 октября, обозреватель The Drive Джозеф Тревитик сообщил, что Соединенные Штаты поставят Украине таинственные системы ПВО, способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. В настоящее время подобная система имеется у ограниченного числа сторон, в частности у Тайваня. Автор публикации допустил, что Украина может получить модернизированную версию Chaparral или конструкцию с новой пусковой установкой для AIM-9M Sidewinder.

В тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине в так называемом формате Рамштайн, что западные партнеры обещали Киеву военную помощь почти на $500 млн.

Он отметил, что это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16, сообщается на сайте kp.ru.

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Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года. Также он сообщил, что Болгария передаст Украине компоненты к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300.

Украинский минфин сообщил, что Украина получила от США грант в размере $1,15 млрд на финансирование расходов государственного бюджета через целевой фонд Всемирного банка. Отмечается, что средства направлены на покрытие социальных и гуманитарных потребностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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