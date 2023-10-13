Житель кибуца Беэри рассказал о похищении его родственников боевиками ХАМАС

Житель кибуца Беэри Гили Ромен рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину о том, что его семью похитили боевики палестинского движения ХАМАС еще в субботу, 7 октября. По его словам, в тот день родственники праздновали Шаббат.

Ромен сообщил, что боевики ранили его сестру, а потом ее вместе с мужем и их трехлетней дочерью похитили на автомобиле.

«Они смогли сбежать из машины и начали убегать. Террористы побежали за ними, и поняв, что ее муж быстрее побежит с ребенком, чем она, она передала ему ребенка. Он смог выжить с ребенком, однако с тех пор мы не видели мою сестру», — сказал мужчина.

Житель Беэри отметил, что поиски девушки оказались безуспешными, всё указывает на то, что ее снова задержали и отвезли в сектор Газа. Он выразил надежду, что его сестра всё еще жива.

«Мы сможем хоть как-то узнать о ее состоянии, как и о состоянии каждой девушки, матери, дочери, солдата — всех тех, кто оказался в Газе. Мы очень ждем их освобождения», — добавил Ромен.

Ранее в этот день Трушнин также показал кадры последствий атаки ХАМАС на Беэри. На записи можно увидеть десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов. Корреспондент отметил, что после нападения боевиков на кибуц погибло более 100 человек. Какое количество людей оказалось в плену — неизвестно, так как многие числятся пропавшими без вести.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.