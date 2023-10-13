Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Во Владивостоке после вдыхания газа из баллончика умер девятиклассник

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток скончался после того, как вдохнул газ из баллончика для портативной печки. Об этом 13 октября сообщил источник «Известий».

«Девятиклассник умер, надышавшись газом из баллончика. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка», — сообщил он.

Инцидент произошел 11 октября на улице Космонавтов рядом с домом №13. У девятиклассника не обнаружили никаких следов насильственной смерти.

Опасные вдохи: в России участились случаи отравления хлором
В чем причина гибели людей в доме престарелых в Удмуртии и госпитализации суворовцев в Санкт-Петербурге

Ранее, 4 сентября, в городе Елец Липецкой области погиб подросток, надышавшись газом для заправки зажигалок. Вместе с приятелями он решил подышать ядовитыми парами около гаражей на Радиотехнической улице. Спустя некоторое время он начал задыхаться и потерял сознание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023