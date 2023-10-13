Во Владивостоке после вдыхания газа из баллончика умер девятиклассник
Подросток скончался после того, как вдохнул газ из баллончика для портативной печки. Об этом 13 октября сообщил источник «Известий».
«Девятиклассник умер, надышавшись газом из баллончика. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка», — сообщил он.
Инцидент произошел 11 октября на улице Космонавтов рядом с домом №13. У девятиклассника не обнаружили никаких следов насильственной смерти.
Ранее, 4 сентября, в городе Елец Липецкой области погиб подросток, надышавшись газом для заправки зажигалок. Вместе с приятелями он решил подышать ядовитыми парами около гаражей на Радиотехнической улице. Спустя некоторое время он начал задыхаться и потерял сознание.