Ремонт двух дорог завершили в Оловяннинском районе Забайкалья
В Оловяннинском районе Забайкальского края завершили ремонт сразу двух дорог. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Речь идет о дорогах Ононск – Оловянная и Ононск – Единение. Как рассказал зампред краевого правительства Игорь Дубровин, на ремонт первой трассы выделили 79,8 млн рублей, на ремонт второй — 178,1 млн рублей.
Подрядчиком на объектах выступило ООО «Забдорстрой». Дорожники частично восстановили земляное полотно, уложили асфальт, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили кюветы.
Ремонт стартовал в 2022 году. Его провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что в Забайкалье впервые за полвека отремонтировали мост через реку Никишиха. Он расположен на 15-м км трассы А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР.