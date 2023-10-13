Школу в Александровском Заводе в Забайкалье достроят до конца года
В селе Александровский Завод в Забайкальском крае в декабре 2023 года планируют завершить строительство новой школы на 250 мест. Об этом региональное заксобрание сообщает в своем Telegram-канале.
«До зимы все коммуникации в здание будут заведены, подрядчик приступит к отделочным работам. <…> Единственное сомнение у подрядчика есть в части благоустройства прилегающей территории — его до декабря они вряд ли успеют сделать», — рассказал глава комитета по аграрной политике Михаил Якимов.
На объекте задействовано 60 рабочих, они проживают в мобильном городке. Сдать трехэтажную школу подрядчик намерен уже в декабре, а пока дети учатся в здании 1932 года постройки.
Как уточняет ИА ChitaMedia, изначально школу в Александровском Заводе начинали строить в центре села, но из-за сложностей рельефа ее решили перенести на другой участок. На всё это ушло три года. Сейчас школу строит фирма с опытом работы в регионах со сложным рельефом.