В Кремле прокомментировали отсутствие Молдавии на заседании СНГ

Молдавия переняла на себя «бациллу Украины» по номинальному членству в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заявил 13 октября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, уже появилось несколько номинальных участников. Но с Украиной понятная история. Молдова почему-то считает, что это противоречит ее интересам. Почему-то Молдова переняла на себя бациллу Украины «или-или». Разумный человек делает «и-и», а они — «или-или», — отметил он.

При этом Песков указал на то, что СНГ заинтересовано в участии данных стран.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин указал на заседании Совета глав государств — участников Содружества в узком составе на то, что некоторые страны до сих пор числятся в составе СНГ, но давно не работают в этом формате. Речь идет об Украине, Грузии и Молдавии.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко обратил внимание, что не всегда по-партнерски по отношению к странам СНГ ведет себя и Армения. Есть также вопросы к Молдавии. Он отметил, что спокойно наблюдать со стороны за происходящей ситуацией сейчас нельзя, иначе СНГ «просто порвут на части».

Саммит глав государств — участников СНГ проходит 13 октября в Бишкеке. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии накануне, 12 октября.